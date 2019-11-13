Арахамія обіцяє скласти мандат, якщо в законі не пропишуть референдум про купівлю землі іноземцями

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє скласти мандат, якщо в законі про продаж землі не буде врахована поправка щодо референдуму про купівлю землі іноземцями.

Про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи інформацію щодо позиції представника уряду у Верховній Раді Ірини Верещук, яка заявила, що не підтримує законопроєкт про ринок землі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вона почула, наприклад, обіцянку Президента щодо референдуму. Можливо вона змінить свою думку… Я їй сказав: «Дивись, ось мій мандат, я ставлю мандат на стіл. Це моя обіцянка, якщо цієї (Президента щодо необхідності проведення референдуму стосовно купівлі землі іноземцями - ред.) не буде дотримано, якщо цього не трапиться, я йду з Верховної Ради, якщо ми не додамо цю поправку», - зазначив Арахамія.

Водночас він запевнив, що жодних «репресій» фракція «Слуга народу» не застосовуватиме до тих депутатів, які не підтримають законопроєкт про ринок землі.

«А за що (карати) бідну Ірину Верещук, яка наша людина, яка прекрасно працює, справляється зі своїми обов’язками… Нехай вона собі буде проти, вона може й не утриматися, може вона почує аргументи - наші ж люди також виступають. Станом на зараз позиція у неї така», - пояснив Арахамія.

Водночас він зазначив, що розраховує на те, що на підтримку законопроєкту про ринок землі у 1-му читанні Рада матиме більше 240 голосів.

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«Голоси зараз є. Але все змінюється, це парламентська динаміка, тобто, якщо б зараз голосувати, то мій прогноз - 240 з чимось голосів», - додав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада у Верховній Раді відбувається розгляд у першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі.

Депутати ухвалили рішення продовжити засідання парламенту до завершення розгляду законопроєктів.

На площі під ВР мітингують противники земельної реформи.

12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.