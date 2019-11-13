Рада ухвалила законопроєкт про продаж землі у першому читанні

Народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Відповідний законопроєкт № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” підтримали 240 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, законопроєкт передбачає передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад; надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності; надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель обласним державним адміністраціям (які в перспективі, після завершення реформи децентралізації, будуть трансформовані у префектури), виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Також законопроєктом передбачено скасувати повноваження Верховної Ради стосовно погодження зміни цільового призначення особливо цінних земель, вилучення земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій.

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Водночас законопроєктом планується виключення із Земельного кодексу України норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Планується також відхід від “паперової” технології складання документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель. Документація із оцінки земель має розроблятися виключно у електронному вигляді та засвідчуватися електронним цифровим підписом розробника.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнив, що під час підготовки земельного законопроєкту до другого читання буде внесено поправку про заборону продажу землі іноземцям.

Також Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.