Площу продажу землі в одні руки можуть обмежити до другого читання проєкту - Верещук

Між першим і другим читанням законопроєкту про запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення можуть бути внесені поправки, які обмежуватимуть площу продажу землі в одні руки.

Про це журналістів у кулуарах парламенту поінформувала представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні вирішується питання, як я розумію, чи ми голосуємо в першому читанні саме таке тіло законопроєкту, а між першим і другим читанням вносимо правки. Я так розумію, що це позиція комітету. Микола Сольський (голова Комітету з питань аграрної та земельної політики, - ред.) говорить, що ми зможемо зменшити таку кількість гектарів, якщо говоримо про одні руки, між першим і другим читанням", - сказала Верещук.

Вона додала, що норма про дозвіл продажу до 200 тисяч гектарів землі в одні руки хвилює громадян і є небезпечною.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада планує розглянути законопроєкти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.