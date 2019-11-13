Підтримка кредитування і земельна реформа: Маркарова назвала закладену в бюджет суму

В проєкті державного бюджету на 2020 рік закладено 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в рамках земельної реформи, що дозволить більш активно залучати банки в процес кредитування придбання землі, бо зменшить для банків ризики видачі позик.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Як на мене, архаїчною є навіть сама дискусія про те, чи повинна людина мати право розпорядитися своєю землею вільно чи їй держава і надалі заборонятиме, тим самим провокуючи розвиток «чорного» земельного ринку. Аграрний сектор — один із найбільш конкурентних секторів", - написала Маркарова.

Вона наголосила, що земельна реформа — одна з ключових реформ і Президента, і уряду.

"Ми заклали в поданий бюджет 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в рамках земельної реформи. Мінфін та Мінекономіки опрацьовують з міжнародними партнерами інший інструмент — фонд часткового гарантування кредитів. Тобто в бюджеті будуть кошти на часткове гарантування тіла кредиту. Це дозволить більш активно залучити банки в процес кредитування придбання землі, бо зменшить для банків ризики видачі позик", - підкреслила урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада в середу, 13 листопада, розгляне законопроєкти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.