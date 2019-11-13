Лише 10% власників землі готові її продати - міністр соцполітики

В Україні лише 10% власників землі готові її продати, решта планують продовжити працювати на ній.

Про це заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook.

Міністр нагадала, що сьогодні парламент у першому читанні буде розглядати земельну реформу.

“Цю реформу протягом майже 20-ти років активно саботують ті, хто зацікавлені, щоб ринок і далі продовжував працювати в тіні, щоб фермери за копійки, а іноді навіть за мішок зерна здавали в оренду свій пай. Щоб контракти оренди на 49 років, вважайте, що це фактично продаж, — були нормою. Але це не норма”, - зазначила Соколовська.

Вона наголосила на тому, що мораторій на продаж землі “ не дає можливості ринку розвиватись — ані фермерам, ані селянам”.

“Наша команда виступає за те, щоб держава якомога менше втручалася в життя людей. Не держава має вирішувати — продавати українцю свою землю чи ні. Лише 10% власників готові продати свою землю. Решта — планують працювати на своїй землі”, - зазначила міністр.

Соколовська підкреслила, що ліберальний ринок — це інвестиції, нові робочі місця, нові технології та виходи на інші ринки, достойні та офіційні заробітні плати для громадян, а з іншого боку - надходження до бюджету, які можна спрямувати на допомогу тим, хто найбільше потребує.

Як повідомляв Укрінформ, у порядку денному Верховної Ради України на 13 листопада до розгляду парламентаріїв запропоновані законопроєкти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.