Тіньовий обіг землі сягає 10 мільярдів — Милованов

Тіньовий обіг землі сільськогосподарського призначення сьогодні сягає 10 млрд грн.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися. Його обсяг наразі сягає 10 млрд гривень!" - написав Милованов.

Він повідомив, що 13 листопада у Верховній Раді розглядатимуть законопроєкт про земельну реформу.

“Земельна реформа — це не про зняття мораторію. Це комплексні зміни в системі земельних відносин, що складаються з різних складових. Дерегуляція, анти-рейдерство, прозорість, захист прав власника землі, фінансова підтримка”, - наголосив посадовець.

За його словами, наразі зміни вже відбуваються. За допомогою супутникових зйомок було зроблено інвентаризацію всіх земель та того, що на ній вирощують. Це має позбавити несумлінних бізнесменів можливості не платити податки, або обробляти землю, яку вони отримали самозахватом.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, за словами міністра, за 2 місяці зробила більше, ніж до цього було зроблено за 28 років, щоб не було хаосу в кадастрах і кожен українець мав доступ до інформації про землю.

Також він нагадав, що у проєкті закону про відкриття ринку землі закладається перехідний період до 1 січня 2024 року, протягом якого юридичні особи з бенефіціарами-іноземцями не зможуть купувати землю. А міністерство зараз будує систему моніторингу кінцевого власника, щоб не можна було купувати землю через підставних осіб.

“В сучасному цивілізованому світі навіть мови не може йти про те, щоб забороняти людині вільно розпоряджатися тим, що їй належить “по праву”. І найголовніше, реформа обігу землі дасть поштовх розвитку економіки, запустить інвестиції на село та в переробну галузь”, - підсумував Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10. Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.