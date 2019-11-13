В Україні 27 мільйонів гектарів сільгоспземель вже у приватній власності

В Україні у приватній власності вже перебуває 27 млн га сільськогосподарських земель.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов з трибуни Верховної Ради під час розгляду законопроєктів про ринок землі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Левова частка сільськогосподарських земель — 27 млн га — знаходиться у приватній власності. Нам потрібно, аби власник почував себе власником, а не кріпаком. Щоб він був спроможний продати одну ділянку і купити іншу", - сказав Милованов.

Він зазначив, що близько 1 млн га сільськогосподарських земель наразі перебуває у комунальній власності і потрібно надати право громадам отримувати від цих земель справедливий дохід.

"Громади, яким ми даємо більше повноважень в рамках децентралізації, повинні мати справедливий дохід від оренди чи продажу майна. Громади повинні мати інструмент для заохочення ділової активності від мешканців через відкриття доступу до земель громади. Зрештою ми маємо передати 8,2 млн га сільськогосподарських земель, які належать громадам, в руки ефективних фермерів", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді відбувається розгляд у першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі.