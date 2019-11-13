Зеленський подякував нардепам за прийняття законопроєкту про ринок землі

Президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам за те, що вони у першому читанні прийняли законопроєкт про відкриття ринку землі.

Відповідне відеозвернення глави держави опубліковано у Telegram Зе! Команди.

«Хочу подякувати кожному нашому депутату від Слуги народу. Сьогодні була дуже важка робота […] Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство», — сказав він.

За словами Зеленського, «кожен українець стане власником своєї землі».

«Я думаю, це обов’язково буде написано у підручниках історії, якої кожен з вас сьогодні став автором. Дякую», — сказав він.

Нагадаємо: 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 2178−10 про введення ринку землі. «За» проголосувало 240 нардепів, з них 227 — з фракції Слуги народу, ще 13 — позафракційні.

Проєктом закону пропонується відкрити ринок землі 1 жовтня 2020 року.