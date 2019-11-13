"ЄС" готує поправки до законопроєкту про ринок землі

Фракція «Європейська солідарність» готує комплексний пакет поправок до законопроєкту про ринок землі, які унеможливлять концентрацію земельних ресурсів в одних руках.

Про це повідомили у пресслужбі “Євросолідарності”.

“Ухвалений у першому читанні проєкт закону про ринок землі несе в собі суттєві загрози щодо концентрації земельних ресурсів в одних руках, а також тіньового продажу української землі російському капіталу”, - заявили у фракції і наголосили, що наполягатимуть на врахуванні під час другого читання проєкту закону низки пропозицій.

Зокрема, з метою захисту українців-власників землі “Євросолідарность” вимагатиме встановлення мінімальної ціни сільськогосподарської землі – на рівні не нижчому, ніж еквіваленту 2-3 тисячі доларів за гектар (залежно від якості і розташування ділянки).

Для захисту інтересів громади необхідно, на переконання фракції, встановлення високого реєстраційного збору з купівлі-продажу землі, який надходитиме саме до бюджету громади.

Крім того, з метою захисту української землі у “Євросолідарності” пропонують передбачити механізм вилучення землі у власника у разі злочинно недбалого ставлення до неї.

Також у «Європейській солідарності» виступають за обмеження можливості концентрації земель в одних руках олігархами та іноземцями, а також ініціюють запровадження механізму ретельної перевірки походження коштів, за які купується сільськогосподарська земля.

«У разі врахування поправок, запропонованих фракцією, «Європейська солідарність» підтримає законопроєкт у другому читанні”, - наголосили у політсилі, додавши, що “Євросолідарність» завжди послідовно підтримувала, підтримує і буде підтримувати становлення в Україні вільного, цивілізованого ринку землі.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про продаж землі у першому читанні

Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що купувати земельні ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України, а також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування. Водночас вони зобов’язані відчужити ділянку протягом року.