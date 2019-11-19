Світовий банк прогнозує у 2020 році зростання ВВП України на 3,7%

Економічне зростання України, за умови продовження реформ, може становити у 2020 році 3,7%, а у 2021 році - 4,2%.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

"Якщо ключові реформи просуватимуться вперед, очікується, що економічний зростання може досягнути відмітки 3,7% у 2020 році та 4,2% у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки зваженій фіскальній і монетарній політиці у 2019 році вдалося знизити рівень інфляції та відсоткових ставок в економіці. Індекс споживчих цін знизився до 6,5% в жовтні 2019 року, в річному обчисленні, з 9,8 % на кінець 2018 року, що дозволило Національному банку знизити ключову процентну ставку до 15,5% в жовтні з 18% у квітні.

Згідно останнього економічного огляду Світового банку для України, у першій половині 2019 року економіка зросла на 3,6%, а в третьому кварталі на 4,2%. Це було зумовлено високим врожаєм та сприятливими умовами для росту внутрішнього попиту, в свою чергу, спричиненого зростанням заробітної плати, пенсій та надходженням грошових переказів з-за кордону. Тим не менш, зростання капітальних інвестицій ще не досягло рівня необхідного для забезпечення стрімкого економічного зростання.

«Впровадження амбітного плану реформ, визначеного новим урядом, прискорить притік інвестицій та економічне зростання, що має допомогти створити нові робочі місця та покращити рівень життя населення України. На нашу думку, ключовими реформами є створення прозорого та ефективного ринку землі, демонополізація газового сектору шляхом розділення НАК "Нафтогаз України", підвищення ефективності банківського кредитування економіки за рахунок скорочення частки непрацюючих кредитів у державних банках», - зазначила директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахонен.