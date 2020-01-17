США забезпечать запити України на всі види допомоги – Помпео

Офіційний Вашингтон готовий забезпечити запити України про всі види допомоги, з якими звертався Київ і про які йшлося під час останньої розмови глави Держдепартаменту США Майкла Помпео й Президента України Володимира Зеленського.

Про це сказав сам державний секретар США в інтерв'ю американському радіо WIBC, стенограму якого оприлюднив у п'ятницю Держдепартамент США.

"(Останнє спілкування з Президентом Зеленським – ред.) відбулося відразу після того, як був збитий літак "Міжнародних авіаліній України". Президент Зеленський звернувся до нас за кількома видами допомоги. Ми одразу ж погодилися, що надамо йому все відповідно до запиту, наскільки це можливо", - зазначив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Трамп заблокував допомогу Україні через годину після розмови із Зеленським — Bloomberg

Крім того, за словами держсекретаря США, у розмові з українським президентом було обговорене й "стратегічне значення відносин між нашими двома країнами".

Помпео зауважив, що в Україні тривалий час насправді існувала серйозна корупція. Але, за його словами, після Майдану країна прийняла "фундаментальне рішення" і після останніх виборів має нову демократично обрану владу. Тому США "робитимуть все можливе", щоби підтримати Україну боротьбі з корупцією та відновленні національної економіки, підкреслив державний секретар США.