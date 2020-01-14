Правовий комітет Ради отримав нового керівника
Відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№ 2732) підтримали 296 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань правової політики очолювала Ірина Венедіктова.
14 січня Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень Венедіктової.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.