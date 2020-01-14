Правовий комітет Ради отримав нового керівника

Правовий комітет Ради отримав нового керівника

Укрінформ
Верховна Рада призначила народного депутата з фракції "Слуга народу" Андрія Костіна на посаду голови Комітету з питань правової політики, звільнивши його від обов’язків заступника голови цього комітету.

Відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№ 2732) підтримали 296 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правової політики очолювала Ірина Венедіктова.

14 січня Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень Венедіктової.

Читайте також: Рада припинила повноваження народного депутата Венедіктової

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-