Правовий комітет Ради отримав нового керівника

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правової політики очолювала Ірина Венедіктова.

14 січня Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень Венедіктової.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.