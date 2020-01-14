Рада припинила повноваження народного депутата Венедіктової

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата із фракції "Слуга народу" Ірини Венедіктової.

Відповідну постанову №2731 підтримали 340 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би подякувати Ірині Валентинівні за роботу у Верховній Раді України головою комітету та сподіваюсь, що вона так само ефективно буде виконувати свої функції на іншій посаді", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Депутати зустріли оплесками результати голосування та виступ спікера.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Читайте також: Венедіктова вимагає конкретних результатів розслідувань ДБР

До цього призначення Ірина Венедіктова очолювала Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

За даними Центральної виборчої комісії, на позачергових виборах народних депутатів Венедіктова балотувалася до парламенту у складі політичної партії "Слуга народу" та була включена до виборчого списку цієї політсили під № 3.