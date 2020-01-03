Венедіктова вимагає конкретних результатів розслідувань ДБР

Тимчасово виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова вимагатиме від кожного теруправління конкретних результатів розслідувань.

Про це вона заявила під час координаційної наради в ДБР, повідомляє пресслужба відомства.

«Це наша перша спільна зустріч. Надалі подібні наради проводитимуться систематично. Тому я вимагаю від кожного територіального управління конкретних результатів розслідувань кримінальних проваджень», - наголосила Венедіктова.

Під час наради керівники теруправлінь ДБР надали інформацію щодо розслідувань резонансних кримінальних проваджень, досягнень у роботі за попередній рік та першочергових питань, які потребують вирішення у 2020 році.

За підсумками наради керівництво центрального апарату та теруправлінь ДБР обговорили плани спільної ефективної діяльності.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 24 грудня 2019 року підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

27 грудня 2019 року глава держави звільнив Трубу з посади і призначив т.в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

1 січня стало відомо, що під час ознайомлення нового керівництва з роботою ДБР було встановлено суттєві порушення в організації діяльності підрозділів бюро.