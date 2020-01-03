Венедіктова розповіла, як пройде конкурс на заступників директора ДБР

Тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова запевняє, що конкурс на посади заступників директора ДБР проводитиметься з урахуванням вимог закону.

Про це Венедіктова заявила у відеозверненні, оприлюдненому на сайті ДБР.

“Мною на виконання вимог статей 10 та 14 новоприйнятого закону ("Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" - ред.) видано ряд наказів щодо організації та пришвидшення конкурсних процедур. Конкурс проводитиметься з урахуванням вищезазначених вимог до закону про Бюро. Оголошення про його проведення розміщено на офіційному сайті Бюро”, - зазначила Венедіктова.

Т.в.о. директора ДБР також наголосила, що її метою є формування професійної та сильної команди в найкоротший термін.

“І чим швидше ми завершимо період кадрового наповнення Бюро, тим швидше ми станемо міцнішими та повністю готовими до виконання завдань з виявлення, припинення та розслідування злочинів, які підслідні Бюро, з метою утвердження в суспільстві принципів невідворотності покарання та верховенства права. Ми прагнемо до того, аби людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека були найвищою соціальною цінністю України”, - сказала Венедіктова.

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Вона зауважила, що окремі політичні сили, а також експерти “вже висловлюють своє незадоволення щодо початих мною швидких темпів роботи, в тому числі, в питаннях проведення конкурсу на посаду заступників”.

“Наголошую - 27 грудня набрав чинності закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”. Законодавець визначив ДБР державним правоохоронним органом. Раніше ДБР мав статус центрального органу виконавчої влади та підпорядковувався Кабінету міністрів. Перед нами стоїть завдання з розслідування кримінальних проваджень, насамперед тих, що мають значний суспільний резонанс. Це кримінальні провадження, що стосуються осіб, які займали особливо відповідальне становище в органах державної влади — справи Майдану, провадження щодо закупівлі неякісного військового майна та багато інших”, - зазначила Венедіктова.

За її словами, на виконання цього закону та виходячи з потреб суспільства щодо рішучих дій правоохоронних органів “це перетворення повинно пройти максимально швидко та якісно з одночасним забезпеченням безперервності та ефективності наявних досудових розслідувань”.

Як повідомлялося, раніше партія “Голос” оприлюднила заяву з вимогою зупинити конкурс на посади заступників директора ДБР. На переконання представників політсили, конкурс було оголошено з порушенням закону. Як заявили в "Голосі", "оголошений напередодні свят, 30 грудня, конкурс дає лише два робочих дні на подання документів. Термін подачі закінчується 3 січня. Є очевидним, що тільки люди, які підготували відповідний пакет документів заздалегідь, зможуть податися на цей «конкурс».

У партії також зазначили, що для того, щоб “знайти найкращих фахівців з відповідною освітою, діловими професійними та моральними якостями”, збір документів має проводитися не менше 15-ти робочих днів, що вказано в частині 2 глави ІІІ закону.

Президент Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив т.в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР.

Фото з сайту zib.com.