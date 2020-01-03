Венедіктова подасть на розгляд Президенту нову структуру ДБР

Тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова найближчим часом подасть на розгляд Президенту нову структуру ДБР.

Про це Венедіктова повідомила у відеозверненні, оприлюдненому на сайті ДБР.

“Суспільство очікує від бюро ефективних результатів у розслідуваннях злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, справи Майдану. З цього приводу хочу зазначити, що в бюро у складі Управління організації досудового розслідування створений та вже працює окремий слідчий підрозділ, котрий займається розслідуванням справ Майдану. Його штатна чисельність становить сьогодні 25 слідчих. Найближчим часом мною на розгляд Президента України буде подано нову структуру бюро, яким передбачено створення окремого управління по справах Майдану та збільшення кількості слідчих, котрі розслідуватимуть ці провадження”, - зазначила т.в.о. директора ДБР.

За її словами, до ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану.

“Ці провадження містять у собі 2897 епізодів злочинної діяльності. Серед них найбільш резонансними є кримінальні провадження, що стосуються драматичних подій масових вбивств, котрі відбулися 18-20 лютого 2014 року. Низка проваджень стосується правоохоронців, прокурорів та суддів, які приймали незаконні рішення щодо учасників процесу, що призвело до їх незаконного затримання, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та взяття їх під варту”, - розповіла Венедіктова.

Крім того, зазначила вона, вже відбулося перше засідання робочої групи, яка займається переведенням працівників Генеральної прокуратури, що розслідували або здійснювали процесуальне керівництво справах Майдану.

“Днями ми опрацюємо документи і вирішимо питання переходу слідчих Генпрокуратури до Бюро. Ми робимо все від нас можливе, аби процес розслідування цих проваджень не зупинявся ні на день”, - зауважила т.в.о. директора ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив т.в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

3 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР.

Фото: ТСН.