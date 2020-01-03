ДБР розслідує майже 15 тисяч кримінальних справ — Венедіктова

ДБР розслідує майже 15 тисяч кримінальних справ — Венедіктова

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Укрінформ
Тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що у провадженні слідчих ДБР з початку роботи як правоохоронного органу перебувало понад 37390 кримінальних проваджень, з яких 2173 скеровано до суду.

Про це вона розповіла у відеозверненні, оприлюдненому на сайті ДБР.

“На сьогоднішній день у провадженні слідчих ДБР з початку роботи як правоохоронного органу перебувало 37394 кримінальних провадження. З них — 2173 скеровано до суду. Закрито — 5867. Наразі слідчі ДБР розслідують 14972 кримінальних провадження”, - сказала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

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Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

3 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР.

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