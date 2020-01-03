ДБР розслідує майже 15 тисяч кримінальних справ — Венедіктова

Тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що у провадженні слідчих ДБР з початку роботи як правоохоронного органу перебувало понад 37390 кримінальних проваджень, з яких 2173 скеровано до суду.

Про це вона розповіла у відеозверненні, оприлюдненому на сайті ДБР.

“На сьогоднішній день у провадженні слідчих ДБР з початку роботи як правоохоронного органу перебувало 37394 кримінальних провадження. З них — 2173 скеровано до суду. Закрито — 5867. Наразі слідчі ДБР розслідують 14972 кримінальних провадження”, - сказала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.

3 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР.