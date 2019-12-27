Зеленський звільнив Трубу

Зеленський звільнив Трубу

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ №960/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Трубу Романа Михайловича з посади директора Державного бюро розслідувань”, - зазначається в документі.

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Водночас іншим указом №961/2019 Президент призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.

До цього призначення Ірина Венедіктова очолювала Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

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