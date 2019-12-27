Зеленський звільнив Трубу
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.
Відповідний указ №960/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Звільнити Трубу Романа Михайловича з посади директора Державного бюро розслідувань”, - зазначається в документі.
Водночас іншим указом №961/2019 Президент призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.
До цього призначення Ірина Венедіктова очолювала Комітет Верховної Ради з питань правової політики.