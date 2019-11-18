У Держбюро розслідувань створили підрозділ у справах Майдану

У Державному бюро розслідувань створили підрозділ, який займатиметься розслідуванням "справ Майдану".

Про це написав у своєму Telegram-каналі директор відомства Роман Труба.

"У ДБР створено підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках – ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над "справами Майдану" далі", - зазначив він.

Високопосадовець додав, що слідчі розпочнуть розслідувати "справи Майдану" після того, як вони надійдуть до бюро від Генпрокуратури.

Як повідомлялося, 20 листопада у Генпрокуратури завершуються повноваження слідства. Усі кримінальні справи мають бути передані за підслідністю до Нацполіції, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки і Державного бюро розслідувань.