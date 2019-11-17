Адвокати вимагають позачергово скликати Раду, щоб зберегти слідство у Справах Майдану

Адвокатська дорадча група, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні, вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у Справах Майдану не зупинилося.

Про це Адвокатська дорадча група заявила у Facebook.

"Вимагаємо від Президента скликати позачергову сесію Верховної Ради і проголосувати норму, яка дозволить зберегти слідство у Справах Майдану.

Вимагаємо не передавати провадження у Справах Майдану до ДБР до прийняття поправки, створення управління по Майдану в ДБР і переведення туди слідчих з ГПУ", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює у Facebook адвокат Євгенія Закревська, слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, бо Верховна Рада “не встигла” проголосувати необхідні поправки до закону про ДБР.

За її словами, наступного разу провести голосування у Верховній Раді з цього питання можна буде 3 грудня.

Як повідомлялося, у четвер, 14 листопада, під стінами Офісу Президента пройшла акція "Майдан. Забуттю не підлягає". Активісти вимагали ефективного розслідування справ Майдану та не допустити замороження справ на невизначений термін.

20 листопада органи прокуратури остаточно втрачають слідчі функції, після чого справи Майдану мають перейти частково — до Держбюро розслідувань, частково — до НАБУ.