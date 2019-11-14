Забуттю не підлягає: під Офісом Президента вимагали розслідувати справи Майдану
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, активісти вимагають ефективного розслідування справ Майдану та не допустити замороження справ на невизначений термін.
Учасники заходу тримають синьо-жовті прапори, фото загиблих на Майдані та плакати з надписами “Вбивці Небесної сотні мають бути покарані”, “Якщо убивць не покарати, все повториться”, "Справам Майдану — труба?”, “Де обіцяна справедливість?”, “20.11.2019 дедлайн”.
Біля Офісу Президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ
Наприкінці мітингу активісти свічками виклали напис “Майдан забуттю не підлягає!”.
Організаторами заходу виступили ГО "Суспільство майбутнього", "Рух ветеранів України", ГО "Родина Героїв Небесної сотні".