Забуттю не підлягає: під Офісом Президента вимагали розслідувати справи Майдану

Під стінами Офісу Президента близько 100 активістів узяли участь в акції "Майдан. Забуттю не підлягає".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, активісти вимагають ефективного розслідування справ Майдану та не допустити замороження справ на невизначений термін.

Учасники заходу тримають синьо-жовті прапори, фото загиблих на Майдані та плакати з надписами “Вбивці Небесної сотні мають бути покарані”, “Якщо убивць не покарати, все повториться”, "Справам Майдану — труба?”, “Де обіцяна справедливість?”, “20.11.2019 дедлайн”.

Біля Офісу Президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Читайте також: Під Офісом Президента мітингують залізничники

Наприкінці мітингу активісти свічками виклали напис “Майдан забуттю не підлягає!”.

Організаторами заходу виступили ГО "Суспільство майбутнього", "Рух ветеранів України", ГО "Родина Героїв Небесної сотні".