Під Офісом Президента мітингують залізничники

У Києві під ОП мітингують профспілки залізничників і транспортних будівельників України з вимогою звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ “Укрзалізниці” та недопущення приватизації компанії.

Участь в акції беруть декілька тисяч осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мітингувальники вимагають від Президента України Володимира Зеленського звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ “Укрзалізниці”, підвищення зарплат працівникам, недопущення приватизації компанії та її поділу на трьох операторів ринку, а також не позбавляти УЗ непрофільних активів.

Під Офісом Президента протестували залізничники / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Залізничники також виступають проти прийняття Верховною Радою України законопроєктів №1196 та №1196-1 “Про залізничний транспорт” та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю.

До Офісу Президента запросили представників мітингувальників на переговори щодо вимог залізничників.