Під Офісом Президента мітингують залізничники
Участь в акції беруть декілька тисяч осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Мітингувальники вимагають від Президента України Володимира Зеленського звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління АТ “Укрзалізниці”, підвищення зарплат працівникам, недопущення приватизації компанії та її поділу на трьох операторів ринку, а також не позбавляти УЗ непрофільних активів.
Під Офісом Президента протестували залізничники / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ
Залізничники також виступають проти прийняття Верховною Радою України законопроєктів №1196 та №1196-1 “Про залізничний транспорт” та вимагають зменшити фінансове навантаження на компанію за рахунок зниження податку на землю.
До Офісу Президента запросили представників мітингувальників на переговори щодо вимог залізничників.