Розстріл Майдану: ексначальника СБУ Києва відпустили з-під домашнього арешту

Шевченківський райсуд Києва 25 жовтня відпустив з-під домашнього арешту колишнього начальника управління СБУ в Києві та області Олександра Щеголєва.

Про це повідомляє у Facebook Адвокатська дорадча група, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні.

«Олександра Щеголєва тільки що Шевченківський суд відпустив під особисте зобов’язання. До сьогодні він перебував під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом», – йдеться у повідомленні.

Адвокати також наводять слова прокурора Олександра Супруна, який сказав, що захист Щеголєва обґрунтував зміну запобіжного заходу необхідністю його виїзду за кордон для лікування.

«Серед обов’язків, покладених на Олександра Щеголєва колегією суддів, відсутній обов'язок не покидати межі Київської області без дозволу суду чи прокурора і носити електронні засоби контролю», – зазначається також у заяві адвокатів.

Водночас адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська нагадала, що наступне судове засідання у справі призначене на 20 листопада.

«Цікаво, чи з'явиться на нього Щеголєв. Чи поїде лікуватись в Російську Федерацію, Німеччину, чи Ізраїль», – зазначила вона.

Закревська також попросила генерального прокурора Руслана Рябошапку звернути увагу на цю справу.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня 2019 року Шевченківський райсуд Києва вирішив відпустити з-під варти ексначальника управління СБУ в Києві та області Олександра Щеголєва, обвинуваченого у злочинах проти учасників Революції Гідності, змінивши запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

18 липня суд продовжив цей запобіжний захід.

Щеголєв обвинувачується в організації та здійсненні силового штурму протестуальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази, у Будинку профспілок у Києві.

Щеголєв був затриманий 20 серпня 2015 року, а наступного дня Печерський райсуд Києва заарештував його.

29 вересня 2015 року ГПУ завершила щодо Щеголєва досудове розслідування. Увесь цей час він перебував під вартою.