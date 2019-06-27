Вбивство журналіста Сергієнка: двох фігурантів відпустили під домашній арешт

Вбивство журналіста Сергієнка: двох фігурантів відпустили під домашній арешт

Укрінформ
Городищенський районний суд Черкаської області відпустив під домашній арешт двох фігурантів справи про вбивство Героя України журналіста Василя Сергієнка, скоєне у 2014 році.

Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook.

«Горбенка і Недибалюка випустили під домашній арешт», – написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Василь Сергієнко, який мешкав у Корсуні-Шевченківському на Черкащині, був активістом партії "Свобода". 4 квітня 2014 року його викрали з дому. Наступного дня тіло журналіста виявили в лісі за 15 км від Корсуня-Шевченківського зі слідами тортур - експерти нарахували на ньому 17 колоторізаних ран.

Віктор Горбенко та Роман Недибалюк, яких підозрюють у викраденні журналіста, перебували під вартою без права на заставу.

Читайте також: На ексмера Конотопа Семеніхіна скоїли напад, він у реанімації

Наразі під вартою залишаються підозрювані Вадим Мельник (як організатор) та Володимир Воронков (імовірний виконавець).

Варто зазначити, що 26 червня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексначальнику управління СБУ в Києві та області Олександру Щеголєву, обвинуваченому у злочинах проти учасників Революції гідності, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-