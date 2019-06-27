Вбивство журналіста Сергієнка: двох фігурантів відпустили під домашній арешт

Городищенський районний суд Черкаської області відпустив під домашній арешт двох фігурантів справи про вбивство Героя України журналіста Василя Сергієнка, скоєне у 2014 році.

Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook.

«Горбенка і Недибалюка випустили під домашній арешт», – написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Василь Сергієнко, який мешкав у Корсуні-Шевченківському на Черкащині, був активістом партії "Свобода". 4 квітня 2014 року його викрали з дому. Наступного дня тіло журналіста виявили в лісі за 15 км від Корсуня-Шевченківського зі слідами тортур - експерти нарахували на ньому 17 колоторізаних ран.

Віктор Горбенко та Роман Недибалюк, яких підозрюють у викраденні журналіста, перебували під вартою без права на заставу.

Наразі під вартою залишаються підозрювані Вадим Мельник (як організатор) та Володимир Воронков (імовірний виконавець).

Варто зазначити, що 26 червня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексначальнику управління СБУ в Києві та області Олександру Щеголєву, обвинуваченому у злочинах проти учасників Революції гідності, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.