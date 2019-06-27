На ексмера Конотопа Семеніхіна скоїли напад, він у реанімації

У Конотопі близько першої години ночі 27 червня скоєно напад на колишнього міського голову Артема Семеніхіна.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області.

«Невідомі напали на нього (Семеніхіна - ред.) і спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доправили до лікарні. Зараз він перебуває у реанімаційному відділенні», - зазначили у поліції.

Там уточнили, що для з’ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво ГУ НП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія Слідчого управління ГУ НП області, кінологічна служба.

Поліцейські кваліфікували подію як замах на вбивство і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Більш детальну інформацію про подію обіцяють повідомити на вранішньому брифінгу начальника обласної поліції Миколи Лушпієнка.

Фото: Олена Сердюк