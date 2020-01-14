Рада хоче заслухати пояснення міністрів щодо високих премій

Народні депутати у п'ятницю під час години запитань до уряду заслухають позицію міністрів щодо високих премій, які вони отримали в грудні.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час ранкового засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція, вона надходила і від фракції "Слуга народу", я думаю що й інші політичні сили до цього долучаться. Під час години запитань до уряду заслухати після міністра закордонних справ ще позицію міністрів та, можливо, Прем'єр-міністра щодо тих премій, якщо вони дійсно відповідають дійсності, які були нараховані окремим міністрам у Кабінеті міністрів України", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко виступить із доповіддю під час години запитань до уряду в п'ятницю, а в разі, якщо він не перебуватиме в Україні, виступить міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.

Напередодні у ЗМІ з'явилися публікації щодо декларування керівництвом Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС) високого рівня грудневої зарплати. Зокрема повідомлялося, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Водночас сам Бородянський, коментуючи ці публікації, наголосив, що фахівцям на держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж у комерційних компаніях, а відтак рівень зарплат теж має бути відповідним.