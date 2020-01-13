Бородянський про зарплати в МКМС: Кращим фахівцям слід пропонувати гідні умови

Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що фахівцям на держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж у комерційних компаніях, а відтак рівень зарплат теж має бути відповідним.

Так міністр відреагував на публікації у ЗМІ щодо декларування керівництвом МКМС високого рівня грудневої зарплати на своїй сторінці у Facebook.

“Я вважаю, що державна служба має бути найпочеснішою роботою, куди ми зобов’язані залучати найкращих фахівців з ринку України. А для того, аби дійсно залучати найкращих, ми маємо пропонувати їм навіть кращі умови, ніж ті, які їм пропонують на ринку комерційних компаній. Такий максимально прозорий підхід не тільки буде запобігати корупційним ризикам, а й створювати здорову та якісну конкуренцію на ринку праці”, - зазначив Бородянський.

На його переконання, це стосується позиції будь-якого фахівця державної служби. Критерій один - це мають бути найкращі фахівці на ринку.

За інформацією міністра, нині на державній службі працює більше ніж 200 тисяч людей, і завдання держави за 3-4 роки перейти до зрозумілого та справедливого ринку оплати праці всім державним службовцям.

“І в першу чергу - рядових працівників державного апарату. Тому що, якщо в лікарні буде працювати найкращий головний лікар, але не буде кваліфікованих хірургів то оперувати хворого не буде кому. Рівень якості управління завжди залежить в першу чергу від рядових співробітників. А підвищення якості управління - це величезний потенціал для розвитку економіки”, - підкреслив урядовець.

Бородянський навів дані про заробітну плату та компенсації станом на 1 червня 2018, які подали 231 українських топ- компаній. Найвища зарплата генерального директора на ринку праці в Україні сягає більше 550 тисяч гривень, а найменша - 121 тисяча. Медіана виконавчого директора - 191 тисяч, найвищий рівень - 345 тисяч, найнижчий - 102 тисячі. Фахівці рівня експерта, не маючи підлеглих (юристи, маркетинг, фінансисти, управління проєктами), отримують за медіаною ринку 28 800 гривень.

Бородянський навів для прикладу рівень зарплати заступника міністра у порівнянні з рівнем першого заступника генерального директора з групи посад “Генеральні менеджери” як з найбільш відповідною за функціональними обов’язками та за рівнем посади в організацій структурі.

“Для аналізу відповідності винагороди заступника міністра ринковим умовам використано дані про медіану ринку - середнє значення із усіх значень, поданих компаніями - учасниками огляду, розташованих у порядку зростання. Іншими словами, це означає, що 50% компаній платять менше цього значення, інші 50% оплачують таку ж роботу вище цієї суми. Приватні компанії оцінюють цю позицію від 116 до 326 тисяч гривень, а медіана складає 178 944 гривень”, - підкреслив він.

Урядовець також прокоментував те, яку винагороду отримують держслужбовці в МКМС, адже найпопулярнішим запитом від ЗМІ до пресслужби міністерства є запит щодо зарплати міністра та його заступників.

“Відповідаю. На посаді міністра за 2019 рік я отримав 151 378 грн. З них у вересні: 7360 гривень, у жовтні - 40250, у листопаді - 12880 гривень, у грудні - 90888 гривень. Тобто, середня зарплата за місяць складала 37 844 тисячі гривень. Без урахування податків”, - написав він.

Бородянський також оприлюднив рівень зарплат своїх заступників.

Так, перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав у жовтні - 9880 грн, у листопаді - 116 546, у грудні - 199 656 грн. За весь період - 326 082 грн. Тобто, середня зарплата за місяць складала 108 694 грн.

Ірина Подоляк на посаді заступника міністра отримала в жовтні 9220 гривень, у листопаді - 114936, у грудні - 193586. За весь період – 317 743 гривень, тобто середня зарплата за місяць складала 105 914 гривень.

Володимир Шумілін - у жовтні 9220 гривень, у листопаді - 114936, у грудні - 164643. За весь період 288 799 гривень, тобто, в середньому за місяць 96 266 гривень.

Олексій Сівірін - в жовтні 6659 гривень, в листопаді - 114936 гривень, в грудні 173088 гривень. За весь період 294 683, тобто, в середньому 98 227 гривень.

Світлана Фоменко була призначена заступником міністра 2 січня 2020 року, до цього періоду вона обіймала посаду першого заступника Міністерства культури, що було ліквідовано.

У понеділок деякі ЗМІ опублікували інформацію про те, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.