Кабмін збільшив зарплату Рябошапці, його заступникам та прокурорам

Кабінет міністрів затвердив та оприлюднив схеми посадових окладів генерального прокурора, його заступників та прокурорів Офісу генпрокурора, обласних, окружних прокуратур та прирівняних до них прокуратур.

Текст відповідної постанови від 11 грудня 2019 року розміщений на Урядовому порталі.

Так, місячний посадовий оклад генпрокурора становить 93 648, першого заступника генерального прокурора - 89 326 гривень, заступника — 86 445, начальника департаменту — 40 341 гривень, начальника управління - 38 612 гривень, начальника самостійного відділу — 36 883 гривень.

Керівник обласної прокуратури отримуватиме 38 тисяч гривень, його перший заступник — 36 306 гривень, заступник — 34 578 гривень, начальник управління — 32 тисячі гривень, його заступник — 30 832 гривень, прокурор прокуратури 23 тисячі гривень.

Також передбачається надбавка за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 100% посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни вона може бути скасована або зменшена.

Встановлено також щомісячну надбавку за вислугу років, надбавку за виконання обов’язків тимчасово відсутнього прокурора, надбавку до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, компенсацію за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання прокурорів визначаються у положенні про преміювання. Крім того, прокурорам надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки.