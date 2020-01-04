Вперше за 12 років зарплата в Україні обійшла "мінімалку" РФ і Білорусі

Мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники в Росії та Білорусі.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук.

"Вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники в Росії та Білорусі. Так, з 1 січня мінімалка в Україні зросла до 4 723 грн, або 199 дол. США в еквіваленті за курсом на початок року. На мою думку, є декілька факторів, що дозволили протягом останніх років нівелювати те відставання, що фактично з’явилося після кризи 2008 року і поглибилося в результаті кризи 2014-15 років", - зазначив Ніколайчук.

По-перше, наголошує заступник міністра, українська економіка з 2016 року демонструє досить стійкі темпи зростання ВВП, поступово пришвидшуючи їх.

"По-друге, ринок праці додатково підігрівається процесами міграції, що стимулює навіть вищі темпи зростання реальних заробітних плат у порівнянні з темпами зростання продуктивності. Хоча на цю ситуацію можна дивитися і з інших боків. Наприклад, вища продуктивність українців на підприємствах сусідніх європейських країн генерує тиск на заробітні плати і всередині країни в секторах "неторгуємих" товарів (відображаючи відомий ефект Балаша-Самуельсона). Водночас, значні доходи від трудової міграції зумовлюють вищі темпи зростання національного доходу у порівнянні з ВВП. Це теж тисне на заробітні плати", - додав Ніколайчук.

По-третє, він зазначив також, що підвищення соціальних стандартів з 2016 року відбувається дещо швидшими темпами у порівнянні зі зростанням економіки, що є природним процесом з урахуванням значного просідання доходів найвразливіших верств населення протягом кризи 2014-15 років, переходом на ринкові засади встановлення тарифів на послуги ЖКГ і намагання влади знизити диференціацію доходів населення.

"Надалі ці ж фактори (зростання продуктивності праці, процеси міграції та політики з перерозподілу доходів) та їхня комбінація визначатимуть динаміку соціальних стандартів. Головним чинником все ж у цьому процесі є підвищення ефективності економіки і зростання продуктивності праці, що буде зумовлювати як підвищення заробітних плат загалом по економіці, так і її мінімального рівня", - додав заступник міністра.