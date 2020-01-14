Разумков спростовує значне підвищення зарплат депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію, що народні депутати з нового року отримуватимуть більше 100 тисяч гривень заробітної плати.

Про це Разумков сказав під час ранкового засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що всі бачили інформацію в ЗМІ щодо збільшення заробітної плати народних депутатів України. Я тільки що звертався до Апарату. Мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів. Проте вона зовсім не відповідає тим цифрами, про які пишуть у ЗМІ - про 100 тисяч, десь я бачив 150 тисяч. Зміна заробітної плати - близько 3 тисяч для народного депутата. Це пов'язано з прожитковим мінімумом", - пояснив Голова ВР.

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що з нового року народні депутати нібито отримуватимуть 100 тисяч гривень зарплати.