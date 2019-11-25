Позитивно оцінюють перші кроки Зеленського понад 60% українців

Перші кроки діяльності Президента України Володимира Зеленського та його команди оцінюють позитивно 62% громадян.

Про це сказала директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час пресконференції в понеділок, презентуючи результати загальнонаціонального опитування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перші кроки Президента Зеленського 62% оцінюють позитивно", - зазначила Бекешкіна.

Зокрема, згідно з опитуванням, у листопаді повністю позитивно перші кроки Зеленського та його команди оцінили 19,1% респондентів, а переважно позитивно - 42,9%. При цьому в серпні 2019 року позитивно оцінювали 23%, а переважно позитивно - 39,8%.

Водночас переважно негативно перші кроки Зеленського та його команди у листопаді 2019 року оцінили 15,7% респондентів та повністю негативно - 8,2%. У серпні 2019 року негативні оцінки давали 13% опитаних (9,5% та 3,5% відповідно).

Також зазначається, що у серпні 2019 року 24,5% респондентів на запитання про перші кроки Зеленського та його команди відповіли "важко сказати", а у листопаді - 14,2%.

Бекешкіна також поінформувала про оцінку респондентами рішень та пропозицій Зеленського.

Зокрема, за її словами, 75% опитаних позитивно оцінюють те, що Президент ініціював переговори з Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі, 59,2% підтримують рішення щодо відведення військ від лінії розмежування.

Також 70,7% позитивно оцінюють рішення легалізувати видобуток бурштину, 63,1% - відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань, повне оновлення складу виборчої комісії підтримують 48,6%.

"Негативно сприймаються наступні рішення: рішення запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення (позитивно 24%, негативно 58%), рішення щодо приватизації великих державних підприємств (негативно 55%, позитивно 22%). Але, як ми бачимо, навіть негативні оцінки цих дуже важливих для країни рішень не дуже вплинули на загальну позитивну оцінку діяльності Президента", - резюмувала Бекешкіна.

Водночас науковий директор Фонду "демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань наголосив, що "суспільство підтримує кроки Президента по Донбасу, якщо ці ідеї сформульовані загально".

"Наприклад, на питання: "Підтримуєте ви переговори з Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі?", відповідь - "Так". Рішення про відведення військ?.. Воно звучить достатньо загально. А коли ми людям ставимо конкретніше питання, тобто питання закріплення в Конституції спеціального статусу, на чому наполягає Росія, повна амністія, вибори в ОРДЛО на умовах цієї сторони, або формування народної міліції і так далі.., то більшість людей відповідає "ні, ми не хочемо цього". Тому абстрактні такі формули - так. А коли питаєш конкретно, то ситуація інша", - пояснив Гарань.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, а у Донецькій і Луганській областях - тільки на територіях, що контролюються Україною.

В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування було здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.

Окрім того, у дослідженні для порівняння наводяться результати загальнонаціональних опитувань, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова (13-20 червня 2019 року і 16-22 серпня 2018 року) та Київським міжнародним інститутом соціології (9 - 18 серпня 2019 року).