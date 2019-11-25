Менше третини українців знають, хто пройшов у Раду по їхньому округу
Про це сказала директор Фонду “демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Що цікаво, лише 29% громадян знають, хто був обраний по їхньому мажоритарному округу. Здається, вже час розгорнути діяльність на окрузі чи щось ще”, - сказала Бекешкіна.
Водночас вона додала, що 68% опитаних громадян не знають, хто обраний до ВР по їхньому округу. “Ви можете сказати, ну все-таки явка на виборах була менше половини, то, може, люди, які не голосували, і не знають, хто був обраний. Це не так”, - зазначила соціолог.
Бекешкіна зауважила, що серед виборців партій, що пройшли до Верховної Ради, про своїх мажоритарних депутатів знає меншість, зокрема, серед виборців партій “Опозиційна платформа “За життя” - 37%, партії “Європейська солідарність” - 37%, партії “Слуга народу” - теж 37%.
“Тобто на більшості мажоритарних округів були обрані депутати від “Слуги народу”, але лише 37% тих, хто голосував за цю партію, знають, хто був обраний по мажоритарному округу. Це інформація для роздумів”, - сказала Бекешкіна.
Як показало проведене опитування, зауважила соціолог, “досі виборці, які голосували, вважають, що вони зробили правильний вибір, і у першому, і в другому турі президентських виборів, і особливо на парламентських виборах”.
“82% вважають, що вони зробили правильний вибір, це серед тих, хто голосували”, - пояснила Бекешкіна.
Окрім того, зазначила вона, зараз 37% опитаних вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, і стільки ж - що в неправильному.
Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.
Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, а у Донецькій і Луганській областях — тільки на територіях, що контролюються Україною.
В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Опитування було здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.