Менше третини українців знають, хто пройшов у Раду по їхньому округу

За результатами опитування, лише 29% громадян знають, хто був обраний до Верховної Ради по їхньому мажоритарному округу.

Про це сказала директор Фонду “демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що цікаво, лише 29% громадян знають, хто був обраний по їхньому мажоритарному округу. Здається, вже час розгорнути діяльність на окрузі чи щось ще”, - сказала Бекешкіна.

Водночас вона додала, що 68% опитаних громадян не знають, хто обраний до ВР по їхньому округу. “Ви можете сказати, ну все-таки явка на виборах була менше половини, то, може, люди, які не голосували, і не знають, хто був обраний. Це не так”, - зазначила соціолог.

Бекешкіна зауважила, що серед виборців партій, що пройшли до Верховної Ради, про своїх мажоритарних депутатів знає меншість, зокрема, серед виборців партій “Опозиційна платформа “За життя” - 37%, партії “Європейська солідарність” - 37%, партії “Слуга народу” - теж 37%.

“Тобто на більшості мажоритарних округів були обрані депутати від “Слуги народу”, але лише 37% тих, хто голосував за цю партію, знають, хто був обраний по мажоритарному округу. Це інформація для роздумів”, - сказала Бекешкіна.

Як показало проведене опитування, зауважила соціолог, “досі виборці, які голосували, вважають, що вони зробили правильний вибір, і у першому, і в другому турі президентських виборів, і особливо на парламентських виборах”.

“82% вважають, що вони зробили правильний вибір, це серед тих, хто голосували”, - пояснила Бекешкіна.

Окрім того, зазначила вона, зараз 37% опитаних вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, і стільки ж - що в неправильному.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, а у Донецькій і Луганській областях — тільки на територіях, що контролюються Україною.

В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування було здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.