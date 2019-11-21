Експерти не вважають перемогу Зеленського на виборах “електоральним Майданом”

Експерти вважають, що перемога Володимира Зеленського на президентських виборах і партії "Слуга народу" - на парламентських є свідченням радикальних змін, а не "електоральним Майданом".

Такі дані наведені в експертному опитуванні, присвяченому шостій річниці Майдану, яке Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва презентував 21 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки перемогу Зеленського інколи називають "електоральним Майданом", це досить популярно, нам було цікаво це дослідити. Насправді більшість експертів (34 із 80-ти) зійшлися на тому, що це справді радикальні зміни, але все ж не Майдан", - зазначила директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, презентуючи результати опитування.

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Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 7-19 листопада 2019 року провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, наслідків і уроків на майбутнє. В опитуванні брали участь 80 експертів. Для порівняння використовуються результати аналогічного експертного опитування, проведеного у 2014-2018 роках.

Фото: Офіс Президента