Експерти вважають основні цілі Майдану досягнутими

Експерти вважають, що головні цілі Євромайдану, серед яких зміна політичних еліт і зовнішньополітичного вектора України, були досягнуті.

Такі дані наведені в експертному опитуванні щодо шостої річниці Євромайдану, проведеному Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та презентованому 21 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основні цілі Майдану були досягнуті - це, перш за все, зміна влади (повалення режиму Віктора Януковича та оновлення політичних еліт), а також зміна зовнішньополітичного вектора (європейська та євроатлантична інтеграція), включно з підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (50 і 46 експертів із 80-ти відповідно - ред.)", - йдеться в опитуванні.

Водночас експерти вважають, що повністю або частково були досягнуті й інші цілі Майдану, зокрема старт необхідних реформ і посилення ролі громадянського суспільства.

Також, за даними опитування, сталою залишається думка експертів упродовж шести років стосовно того, що Майдан загалом переміг. При цьому про абсолютну перемогу Майдану говорять лише 17 опитаних із 80-ти, а більшість (47 експертів) відповіли "скоріше, так".

Окрім того, у Фонді "Демократичні ініціативи" зазначають, що опитані експерти переважно характеризують Євромайдан як Революцію гідності: виступ суспільства за демократизацію та європейський вибір. Паралельно події Майдану також мали характер протесту передусім проти встановлення авторитарного режиму та повстання проти чинної влади та корумпованої системи. Висловлювалися також думки, що події Євромайдану були боротьбою за незалежність і встановлення політичної нації в Україні.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 7-19 листопада 2019 року провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Євромайдані, наслідків і уроків на майбутнє. В опитуванні брали участь 80 експертів.