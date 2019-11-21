Місія ООН закликає до безперервного розслідування "справ Майдану"

Моніторингова місія ООН з прав людини закликала Генпрокуратуру та Держбюро розслідувань забезпечити безперервність розслідування "справ Майдану".

Про це йдеться у заяві організації на офіційній сторінці у Facebook.

"Шість років тому в цей день розпочалися протести на Майдані. 96 чоловіків та 2 жінки були вбиті або померли в результаті насильства між 21 січня та 20 лютого 2014 року. Донині розслідуванням не встановлені винні у вбивстві 17 протестувальників (серед них – одна жінка), а також 13 правоохоронців", - йдеться у заяві.

В організації наголосили, що "вкрай важливо не допустити будь-якого переривання розслідування, яке вже позначено затримками".

"Ми закликаємо Генеральну прокуратуру та Державне бюро розслідувань забезпечити, щоб передача розслідувань справ Майдану не призвела до затримок", - зауважили в Моніторинговій місії ООН з прав людини.

Раніше у Генпрокуратурі для передачі "справ Майдану" до органів слідства, таких як ДБР, НАБУ, СБУ і Нацполіція, створили спеціальну інвентаризаційну комісію.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура з 20 листопада втрачає функцію слідства. Водночас, прокуратура продовжить керувати розслідуваннями у провадженнях, які перейдуть до органів досудового розслідування.

В Україні День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.