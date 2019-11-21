Зеленський: Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості реальних результатів розслідування злочинів щодо учасників Революції гідності.

Про це він сказав під час заходів до Дня гідності та свободи у четвер у Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

"Для вшанування пам’яті кожного загиблого музею недостатньо. Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану", – сказав Президент.

Зеленський зазначив, що родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання.

Спілкуючись з членами родин героїв Небесної сотні та учасниками Євромайдану на місці майбутнього музею Революції гідності, Президент укотре наголосив, що розслідування справ Майдану продовжиться.

"Ми просили посилити групу слідчих, об’єднати їх. Я думаю, що вони спільно працюватимуть і в прокуратурі, і в ДБР. Там буде 52 людини. Мі всі хочемо результату", – зазначив Зеленський.

Рідні загиблих попросили главу держави посилити відповідальність за паплюження пам’яті героїв, які віддали життя за незалежність України. Також вони наголосили на важливості поліпшення соціального захисту родичів загиблих.

"Я вам обіцяю і зроблю все, про що ви сказали. Ми вдячні за ваших рідних, за близьких, які віддали свої життя", – зазначив Президент.

Родини загиблих героїв Небесної сотні щороку 20 лютого збираються, щоб ушанувати їхню пам’ять і помолитися за них.

"Було б добре, щоб 20 лютого ми були вже з якимось результатом. Дуже хотілось би", – зауважив Президент.

Глава держави також підтвердив готовність зустрічатися з родинами героїв Небесної сотні.

Як повідомлялося, День гідності та свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

20 листопада у Генпрокуратури завершуються повноваження слідства. Усі кримінальні справи, зокрема і щодо злочинів під час Революції гідності, мають бути передані за підслідністю до Нацполіції, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки і Державного бюро розслідувань.

У Державному бюро розслідувань створили підрозділ, який займатиметься розслідуванням справ Майдану.

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Зі свого боку, у Генпрокуратурі для передачі справ Майдану до органів слідства, таких як ДБР, НАБУ, СБУ і Нацполіція, створили спеціальну інвентаризаційну комісію.

14 листопада, під стінами Офісу Президента відбулася акція "Майдан. Забуттю не підлягає". Активісти вимагали ефективного розслідування справ Майдану та не допустити замороження справ на невизначений термін.

Фото: сайт Президента