Президент у день Гідності та Свободи закликав українців до єдності

Президент Володимир Зеленський привітав українців з днем Гідності та Свободи і закликав до єдності заради майбутнього країни.

Про це він сказав під час виступу на місці майбутнього Музею Революції Гідності у центрі Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Історично у складні моменти українці демонструють згуртованість і єдність... Ми стоїмо один за одного незалежно від віку, статі, мови та віросповідання. Сьогодні як ніколи ми потребуємо також єдності заради захисту країни, заради нашої незалежності, заради нашої свободи і права самостійно обирати наше власне майбутнє, майбутнє країни, яку ми збираємося залишити у спадок нашим дітям. Все це повинно нас об'єднувати. Будьмо єдиними, що б разом побудувати нову Україну. З днем Гідності та Свободи я вас всіх вітаю", - сказав Зеленський.

Він додав, що єдність та свобода — невід'ємні складові нашого ДНК і саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність та виборювати свободу на барикадах.

"У цій боротьбі, на жаль, ми сплатили найвищу можливу ціну — це людські життя. У місці, де ми з вами знаходимося, обов’язково з'явиться Музей Революції Гідності, і це дуже важливо", - підкреслив Президент.

Водночас він наголосив, що для вшанування пам'яті кожного загиблого під час Революції Гідності створення Музею недостатньо, обов'язково треба "отримати відповіді, а винні — обов'язково отримати покарання".

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Як повідомлялося, День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.