Зеленський взяв участь у заходах до Дня Гідності та Свободи

Вони поставили свічки перед хрестом, що встановлений у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час Революції гідності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Разом з главою держави пам'ять героїв також вшанували Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова СБУ Іван Баканов, народні депутати.