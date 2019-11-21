Зеленський взяв участь у заходах до Дня Гідності та Свободи
Вони поставили свічки перед хрестом, що встановлений у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час Революції гідності, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Разом з главою держави пам'ять героїв також вшанували Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова СБУ Іван Баканов, народні депутати.
Президент під звук дзвонів поклонився пам’яті загиблих.
Йому також показали ділянку, де планують збудувати на алеї Героїв Небесної сотні Національний музей Революції гідності.
Як повідомлялося, День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.