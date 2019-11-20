ГПУ створила інвентаризаційну комісію для передачі "справ Майдану" органам слідства

У Генпрокуратурі для передачі "справ Майдану" до органів слідства, таких як ДБР, НАБУ, СБУ і Нацполіція, створила спеціальну інвентаризаційну комісію.

Про це на брифінгу заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найбільшу цікавість, мабуть, викликає доля тих проваджень, які пов'язані з подіями на Майдані, і тих, які пов'язані з подіями, що передували Майдану. Ми тільки що зустрічалися із представниками родин Небесної сотні, у нас була приблизно годинна зустріч, на якій ми обговорили і пояснили цим людям, що буде далі. Всі провадження наразі впорядковуються, інвентаризуються, для цього створена спеціальна комісія у рамках ГПУ. До цієї інвентаризаційної комісії також включено представників громадськості, представників ДБР, щоб була забезпечена прозорість цього процесу”, - сказав Рябошапка.

Він уточнив, що обсяг матеріалів у цих справах надзвичайно великий - тисячі томів і величезна кількість речових доказів, тому цей процес займе певний час. “Ми б хотіли, щоб це було якомога швидше, але у зв'язку з великим обсягом (матеріалів) ми, на жаль, цього гарантувати не можемо”, - наголосив генпрокурор.

За його словами, у ГПУ також домовилися з представниками родин Небесної сотні про те, що їхні делегати увійдуть до інвентаризаційної комісії, де спостерігатимуть за процесом упорядкування і передачі кримінальних проваджень.

“Також буде утворено робочу групу за участю їх делегатів, щоб вони мали можливість здійснювати свого роду громадський моніторинг подальшого ходу розслідувань цих кримінальних проваджень”, - уточнив Рябошапка.

Водночас, він підкреслив, що поки відбувається процес передачі проваджень, слідство не може зупинятися. Законодавство передбачає можливість проведення невідкладних, найбільш важливих процесуальних дій за участю тих прокурорів, які наразі продовжують здійснювати процесуальне керівництво у цих провадженнях.

“Наразі справи юридично передані до інших органів досудового розслідування, але фізично залишаються в нас у зв'язку з тим, що великий обсяг матеріалів. Але вони поступово будуть передаватися до відповідних органів досудового розслідування”, - додав генпрокурор.

За його словами, близько 40 проваджень вже передали до НАБУ. "Це здебільшого ті справи, які стосуються корупційних злочинів, а також ті, в яких є фігурантами високопосадовці, там, де можлива, власне, підслідність НАБУ. Менша частина справ передані до СБУ та Нацполіції. Власне, левова частка таких проваджень, згідно з КПК, має відійти до ДБР”, - сказав Рябошапка.

Як повідомлялося, прокуратура з 20 листопада втрачає функцію слідства. Водночас, прокуратура продовжить керувати розслідуваннями у провадженнях, які перейдуть до органів досудового розслідування.