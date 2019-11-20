ГПУ зупинила провадження щодо Злочевського, він у розшуку

Генеральна прокуратура України зупинила провадження щодо колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, його оголошено у розшук.

Про це заявив на брифінгу у середу генпрокурор Руслан Рябошапки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Провадження щодо Злочевського було зупинено у зв'язку з розшуком останнього. Провадження було відновлено, змінена підозра і провадження знову зупинено. Тобто, фактично, нічого не відбулось, окрім розширення підозри пану Злочевському", - пояснив він.

Рябошапка зазначив, що нещодавні заяви народного депутата Олександра Дубінського щодо справі Злочевскього пов'язані "не з тим, щоб притягнути до відповідальності винних у розкраданні державних коштів, а з тим, щоб зробити публічний резонанс".

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"Звідки знає Дубінський про те, що відбувається під час кримінального розслідування, це теж питання", - додав генпрокурор.

Рябошапка також додав, що Злочевського наразі оголошено у розшук.

Раніше на брифінгу народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що Генеральна прокуратура України приховує підозру Миколі Злочевському, який є співвласником компанії Burisma.

Як повідомлялося, Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У травні 2019 року ексочільник ГПУ Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура поштою оголосила підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському у справі про відмивання коштів.

4 листопада 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що наразі здійснюється аудит проваджень, які раніше розслідувалися органами прокуратури.