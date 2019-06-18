Зеленський обіцяє розвивати відносини з МВФ, Євросоюзом та НАТО

Президент Володимир Зеленський має намір поглиблювати співпрацю з міжнародними фінансовими та політичними структурами.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild напередодні візиту до ФРН, який відбувається 18 червня.

«Що важливо підкреслити: як реальний політик, я буду співпрацювати з міжнародними партнерами України. Нашою нагальною метою зараз є розвиток добрих відносин з МВФ, а також з Європейським Союзом та НАТО», - сказав Зеленський.

Говорячи про євроатлантичні перспективи України, він висловив сподівання, що країни ЄС побачать нас як рівноправного члена, і Україна зробить все для цього.

Зеленський підкреслив, що в українських Збройних силах і в секторі безпеки будуть запроваджені стандарти НАТО, а також висловив переконання, що Україна вже зараз є надійним партнером Альянсу, а в майбутньому може стати надійним його членом.

Також серед пріоритетів Президент України назвав встановлення верховенства права, лібералізацію валюти та приватизацію, земельну реформу, адміністрування податків, зменшення адміністративного тиску на бізнес та створення стимулів для малого та середнього бізнесу.