Зеленський сказав, із чого почав би розмову з Путіним

«Моя позиція ясна і проста: санкції є єдиним важелем для звільнення окупованої території, відновлення нашої територіальної цілісності та суверенітету, повернення наших людей… Ми впевнені, що політика санкцій повинна залишатися до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України», - сказав Зеленський.

Він бачить санкції як дипломатичний інструмент для досягнення результатів. Якщо ж цей інструмент не працює, то механізм повинен бути розширений, якщо ефект санкцій не є задовільним, вони мають бути посилені.

Українці, за словами президента, сподіваються, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка має потужний вплив у Європі та у світі, допоможе Україні протистояти викликам, що стоять перед нею. Окрім підтримки в питанні збереження санкцій, українці чекають від Берліна також допомоги у проведенні глибоких структурних реформ.

«Ми також бачимо загрози в енергетичному секторі через «Північний потік 2», який завдає шкоди енергетичній безпеці України та Європи», - додав президент.

Відповідаючи на запитання, що він скаже президенту РФ Володимиру Путіну при зустрічі, Зеленський відповів: «Почнемо з того, що Донбас і Крим - це Україна».

«Моя мета полягає в тому, щоб принести мир в Україну, використовуючи дипломатичні засоби, а не популізм. Дозвольте ще раз підкреслити, що ні суверенітет, ні територія, ні доля українського народу не стануть розмінною монетою будь-якого мирного договору», - підкреслив Зеленський.

Він готовий шукати підтримки співвітчизників і міжнародних партнерів у цьому нелегкому завданні.

«Ми віримо в Мінський процес, ми сподіваємося, що це є рішенням. Але ми не можемо чекати ще 5 років, тому що українці помирають кожен день. І якщо треба, ми будемо шукати будь-який інший шлях для переговорів або в «Нормандії», або в іншому форматі», - сказав президент.