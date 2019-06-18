Німеччина хотіла б надати Зеленському підтримку - Маас

Німеччина очікує від Володимира Зеленського прогресу в реформах і хотіла б надати йому підтримку в боротьбі з корупцією та у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив в інтерв'ю німецькому видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За словами Мааса, Німеччина хотіла б надати Зеленському підтримку в тому, щоб "справдилися надії українців". "Це, з одного боку, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але насамперед це стосується надії на мир", - підкреслив міністр закордонних справ ФРН.

Читайте також: Зеленський прибув до Берліна

Зазначається, що ФРН і Франція, як і раніше, будуть докладати зусиль для виконання Мінських угод. Які, на думку міністра, залишаються "планом у напрямі до вирішення конфлікту на сході України".

"Ми також будемо вимагати конструктивного внеску від Росії, наприклад, звільнення захоплених українських солдатів", - заявив глава МЗС ФРН.