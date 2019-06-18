Зеленський прибув до Берліна

Літак із Президентом України Володимиром Зеленським приземлився на берлінському летовищі «Тегель».

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Німеччині.

Робоча програма першого офіційного візиту Володимира Зеленського до ФРН розпочнеться у вівторок із зустрічі з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле.

О 12.30 за місцевим часом перед відомством канцлера запланована офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями, після чого Ангела Меркель і Володимир Зеленський проведуть робочий обід. За результатами бесіди передбачена спільна прес-конференція (початок о 13.45).

У палаці Bellevue відбудеться зустріч українського лідера з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Надалі плануються зустрічі з низкою німецьких політиків.

Звершить програму офіційного візиту робоча вечеря з керівництвом провідних німецьких компаній, які працюють в Україні.

Увечері вівторка делегація відбуде до Києва.