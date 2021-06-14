Рада у п'ятницю планує заслухати главу Міненерго
Таке рішення ухвалили під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.
"Нагадую, що минулого разу ми домовлялися, що в цю п'ятницю заслухаємо пана Германа Галущенка, міністра енергетики України, щодо того, як пройшов минулий цикл", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Запрошення Галущенка для доповіді підтримали і у фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді.
"Ми підтримуємо запрошення Германа Галущенка в п'ятницю зі звітом щодо питань підготовки до опалювального сезону, а також тих поточних питань, які виникають до міністерства. Зокрема, і ситуація з Енергоатомом, що відбувається в Нафтогазі, що там за обшуки, які справи підіймаються і які взагалі є стратегічні плани в нового міністра", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Як повідомлялося, Верховна Рада 29 квітня призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.