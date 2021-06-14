Разумков закликає уряд внести до Ради законопроєкт про державну промислову політику

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає Кабінет Міністрів внести до парламенту законопроєкт щодо державної промислової політики.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

“Під час відрядження до мене звернулися представники бізнесу щодо законопроєкту «Про державну промислову політику». Кілька місяців тому було заявлено, що цей документ буде внесений Кабінетом Міністрів. Однак станом на сьогодні його немає в стінах парламенту”, - сказав Разумков.

Спікер звернувся до Кабінету Міністрів із закликом внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт «Про державну промислову політику».

Він також заявив, що Верховна Рада в разі необхідності готова долучитися до розробки документу.

“Якщо є проблеми в Кабінеті Міністрів, то ми можемо це зробити через депутатський корпус. Я впевнений, що колеги будуть готові долучитися. Давайте докладемо зусиль, щоб законопроєкт з'явився”, - наголосив Разумков.

Водночас він повідомив, що передасть Президенту та Прем’єр-міністру звернення від працівників низки підприємств на підтримку законопроєктів щодо промисловості.

Глава парламенту також поінформував, що під час відвідання заводу “Електронмаш” у Львові йому передали 150 тис. підписів за ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" (№ 3739).

“Паралельно попросили звернутися і до Президента держави, і до Прем’єр-Міністра України з проханням допомогти українській промисловості. Йдеться не лише про цей законопроєкт, але й про низку інших ініціатив, які сьогодні перебувають на розгляді в парламенті, щоб ми швидко та якісно допомогли українській промисловості та бізнесу”, - сказав Разумков.

Він зазначив, що виконає прохання представників українського бізнесу звернутися до Президента і глави уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 10-11 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав Львівську область. У Львові Федерація роботодавців України (ФРУ) передала Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову 150 тис. підписів на підтримку законопроєкту про локалізацію виробництва.