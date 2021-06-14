Стало відомо, коли Рада може розглянути законопроєкти для одержання Україною фінпідтримки
Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щодо планів, які лишаються у нас на цей час, - дійсно, є великий пакет, пов'язаний із судовою реформою, і це реформа ВРП і ВККС, а також зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Крім них - ще важливі ініціативи щодо зміцнення інституційної спроможності банківського сектору. Це все ті ініціативи, які допоможуть нам швидше дійти згоди з нашими міжнародними партнерами щодо отримання додаткової фінансової підтримки", - сказав депутат.
Корнієнко зауважив, що ці законопроєкти мають бути пріоритетними в порядку денному.
"На жаль, більшість із них ще не готові до другого читання, вони проходять комітети, але сподіваємось, що на цьому тижні всі процеси в комітетах вже дійдуть до свого логічного завершення і ми зможемо на наступному пленарному тижні їх розглядати", - зазначив він.
За словами Корнієнка, на поточному пленарному тижні буде ухвалено всі законопроєкти щодо податкової амністії.
"Фактично, основна маса з тих законопроєктів, які є, буде завтра проголосована, і далі ми зможемо переходити до імплементації цієї важливої реформи, тому що з 1 вересня вона має працювати для людей, люди мають отримати можливість отримати ту саму амністію, натомість зі свого боку додавши до економіки важливі внутрішні ресурси", - зазначив політик.
Він також висловив переконання щодо підтримки депутатами законопроєкту №3508-д "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".
Як повідомлялося, 21 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на значному прогресі в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу та траншу від МВФ. Він також повідомляв, що Верховна Рада останнім часом підтримала в першому читанні 12 законопроєктів, а ще 3 важливі проєкти законів уже отримали схвальні відгуки комітетів до другого читання й найближчим часом будуть винесені до зали парламенту.
У квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв’язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.
У грудні 2020 року Україна отримала перший транш в обсязі 600 мільйонів євро.
Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги зумовлене, зокрема, успішним співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у поліпшенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.