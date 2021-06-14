Стало відомо, коли Рада може розглянути законопроєкти для одержання Україною фінпідтримки

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко висловив сподівання, що на наступному пленарному тижні парламент зможе розглянути законопроєкти, необхідні для отримання Україною додаткової фінансової підтримки.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо планів, які лишаються у нас на цей час, - дійсно, є великий пакет, пов'язаний із судовою реформою, і це реформа ВРП і ВККС, а також зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Крім них - ще важливі ініціативи щодо зміцнення інституційної спроможності банківського сектору. Це все ті ініціативи, які допоможуть нам швидше дійти згоди з нашими міжнародними партнерами щодо отримання додаткової фінансової підтримки", - сказав депутат.

Корнієнко зауважив, що ці законопроєкти мають бути пріоритетними в порядку денному.

"На жаль, більшість із них ще не готові до другого читання, вони проходять комітети, але сподіваємось, що на цьому тижні всі процеси в комітетах вже дійдуть до свого логічного завершення і ми зможемо на наступному пленарному тижні їх розглядати", - зазначив він.

За словами Корнієнка, на поточному пленарному тижні буде ухвалено всі законопроєкти щодо податкової амністії.

"Фактично, основна маса з тих законопроєктів, які є, буде завтра проголосована, і далі ми зможемо переходити до імплементації цієї важливої реформи, тому що з 1 вересня вона має працювати для людей, люди мають отримати можливість отримати ту саму амністію, натомість зі свого боку додавши до економіки важливі внутрішні ресурси", - зазначив політик.

Він також висловив переконання щодо підтримки депутатами законопроєкту №3508-д "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".

Як повідомлялося, 21 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на значному прогресі в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу та траншу від МВФ. Він також повідомляв, що Верховна Рада останнім часом підтримала в першому читанні 12 законопроєктів, а ще 3 важливі проєкти законів уже отримали схвальні відгуки комітетів до другого читання й найближчим часом будуть винесені до зали парламенту.

У квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв’язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.

У грудні 2020 року Україна отримала перший транш в обсязі 600 мільйонів євро.

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Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги зумовлене, зокрема, успішним співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у поліпшенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.