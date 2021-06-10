МВФ заявляє про певний прогрес у переговорах з Україною

Міжнародний валютний фонд продовжує «тісну взаємодію» з Києвом в контексті першого огляду програми Stand-by та говорить про досягнення «певного прогресу» для отримання наступного траншу, однак зазначає, що треба зробити більше.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо перебувати, я би сказав, у тісній взаємодії з українською владою щодо прогресу в напрямку завершення цього першого огляду (програми МВФ - ред). Це означає, що ми ведемо дискусії про імплементацію політичного курсу та реформ за цією програмою», - зазначив представник Фонду.

Він уточнив, що обговорення ведуться, зокрема, про посилення управління Національним банком; вдосконалення законодавчої та нормативної бази щодо контролю банківської діяльності; зменшення середньострокового бюджетного дефіциту; а також законодавчих зусиль щодо відновлення та зміцнення антикорупційної системи і системи судочинства в Україні.

«Певного прогресу досягнуто, але необхідно зробити ще більше для завершення цього першого огляду», - зазначив представник МВФ.

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Як повідомляв Укрінформ, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму Stand By для України на близько $5 мільярдів. Після виділення першого траншу в розмірі $2,1 млрд одразу на початку роботи програми були заплановані чотири огляди за програмою, за результатами яких Фонд приймає рішення про виділення наступних траншів.