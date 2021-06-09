Опозиція блокує ухвалення законопроєктів для продовження співпраці з МВФ – Арахамія

Голова фракції політичної партії «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що опозиційні фракції блокують ухвалення законопроєктів, необхідних для подальшої співпраці з МВФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

«До 1 липня парламент має ухвалити пакет законів, необхідних для отримання чергового траншу від МВФ цього року, загалом це 10 законопроєктів. Але опозиція гальмує їхнє ухвалення «поправочним спамом», навіть розуміючи, що ці закони потрібні для економіки країни», – сказав голова фракції.

За його словами, йдеться не тільки про ті реформи, які потрібні для співпраці з МВФ, а ще й про ті, які необхідні для розвитку державних інститутів, верховенства права, забезпечення нормальної правової та фінансової атмосфери у країні.

«Ці закони повністю співпадають із цілями нашої команди: будувати сучасні, прозорі відносини в економіці, суспільстві, державному управлінні. Всі ці проєкти внесені Президентом, урядом або монобільшістю «Слуги народу». Більшість із законопроєктів ухвалена в першому читанні. Але опозиція внесла до них понад три тисячі поправок, це значно ускладнить процес ухвалення. А часу обмаль – маємо встигнути за два тижні роботи Верховної Ради в пленарному режимі», – зазначив Арахамія.

Він наголошує на тому, що в кожної опозиційної фракції можуть бути свої причини блокувати законопроєкти. Водночас висловлює припущення, що «хтось не хоче поліпшення виконання рішення судів, хтось просто не хоче, щоб важливі для України законопроєкти були ухвалені не за їхньої влади».

Також голова фракції «Слуга народу» не виключає, що внесення поправок є відповіддю «олігархічних груп» на реєстрацію у парламенті законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», який «зачіпає інтереси багатьох людей як у бізнесі, так і у парламенті».

Водночас Арахамія висловлює переконання, що «спам буде подоланий».

Крім цього, голова фракції наголошує, що на осінь припадають найбільші цього року виплати за раніше виданими кредитами, які становлять 102 млрд грн. За його словами, з резервами у 30 млрд доларів Україна забезпечить ці виплати, але після цього буде значно складніше «минути кризовий рік і створити умови для економічного зростання наступного року».

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Як повідомляв Укрінформ, 20 травня 2021 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні низку законопроєктів, необхідних для продовження співпраці з МВФ. Зокрема, проєкти законів №4367 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи», №4578 «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи».

Фото: sluga-narodu.com