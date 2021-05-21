Шмигаль заявляє про значний прогрес у законодавчій роботі для траншу МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує на значному прогресі в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу та траншу від МВФ.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі за результатами наради 21 травня.

«Досягли значного прогресу в законодавчій роботі, необхідній для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та траншу від Міжнародного валютного фонду», - зазначив глава уряду.

За його словами, Верховна Рада останнім часом підтримала в першому читанні 12 законопроєктів, а ще 3 важливі проєкти законів уже отримали схвальні відгуки комітетів до другого читання й найближчим часом будуть винесені до зали парламенту.

Шмигаль зазначив, що на сьогоднішній нараді за участю представників уряду, присвяченій підготовці всіх необхідних документів, дав доручення посилити роботу з парламентськими комітетами.

«Продовжуємо активну співпрацю з Верховною Радою для того, аби якнайшвидше ухвалити всі необхідні закони для успіху України», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила журналістам про те, що Європейський Союз може ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро у вересні за умови виконання країною «домашнього завдання».

У квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв’язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.

У грудні 2020 року Україна отримала перший транш такої допомоги в обсязі 600 мільйонів євро.

Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги зумовлено, зокрема, успішним співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у покращенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand by для України на близько 5 млрд дол. Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 млрд дол. були заплановані чотири перегляди програми і виділення ще кількох траншів, однак цей план не був виконаний.

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман 30 березня сказав, що дискусії щодо першого перегляду програми stand by для України все ще тривають і залишається ряд питань.

Радник Президента з питань економіки Олег Устенко зазначав, що Україна рухається в напрямку отримання коштів від Міжнародного валютного фонду, черговий транш може бути до вересня.